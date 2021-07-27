عاجل.. الرئيس التونسى يصدر قرارا بإنهاء مهام مسؤولين فى مناصب عليا

جدة - نرمين السيد - وأكدت "العربية"، أن قرارات الرئيس التونسى جاءت كالتالى : - إنهاء مهام الكاتب العام للحكومة. - إنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة. - إنهاء مهام المستشارون لدى رئيس الحكومة. - إنهاء مهام رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة. - إعفاء بعض المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة.

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