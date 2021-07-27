وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى الهند

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، فى أول زيارة له إلى الهند بصفته وزير خارجية الولايات المتحدة، سيلتقى بلينكن الأربعاء رئيس الوزراء ناريندرا مودى ووزير الخارجية سوبراهمانيام جايشانكار قبل توجهه إلى الكويت.
وستتناول المحادثات فى نيودلهى التى لا تزال تداعيات الأمطار الموسمية بادية فيها، الجهود المشتركة لإنتاج لقاحات مضادة لكوفيد-19، والتغيّر المناخى، كما أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن سجل الهند على صعيد حقوق الإنسان سيكون أحد الملفات التى ستطرح.
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