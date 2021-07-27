قرض بقيمة 100 الف ريال للسعودي والمقيم بدون كفيل

قرض شخصي لجميع المواطنين السعودي والمقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية وقيمته 100 الف ريال سعودي وبدون كفيل ويتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أن التمويل مناسب للعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص، ويمكن التقديم عليه ولاكن بعد توافر جميع الشروط التي اوضحها البنك والتي سوف نتعرف عليها من هذا المقال.

قرض بدون كفيل بالمملكة السعودية

مزايا تمويل بنك سامبا السعودي، أن بنك سامبا من اكثر البنوك المعروفه داخل المملكة التي تقدم أفضل القروض الشخصية للمواطنين، والتي يتمني الكثير للحصول علي القروض الشخصية التي يقدمها، فقد يقدم بنك سامبا السعودي قرض تحتوي علي الكثير من المزايا التي يهتم لها المواطنون ويقومون بالبحث لها عند التقديم علي التمويل الشخصي، والتي سوف نوضحها كالتالي:

تمويل بنك سامبا يتفق مع أحكام الإسلام.

المبلغ التمويل المقدم قيمته اصل إلي مئة ألف ريال سعودي.

لا يقدم البنك التمويل بشروط وجود كفيل ويمكن للعميل المتقدم الحصول علي التمويل بدون الكفيل.

تتميز فترة سداد التمويل، حيث يقدم التمويل بفترة سداد تصل إلي 9 اشهر من بعد الحصول عليه.

يتميز التمويل أنه متاح لجميع المواطنين سواء السعودين أو المقيمين داخل أراضي المملكة السعودية سواء أن كان المتقدم يعمل بالقطاع الحكومي أو الخاص.

متاح للعميل المتقدم أن يحصل علي تمويل اضافي، ولاكن يشترط بعدما يتم سداد 20% من التمويل الحاصل عليه.

احكام تمويل بنك سامبا

حدد بنك سامبا السعودي بعض الشروط التي وضعها للتمويل، فلا بد من أن يكون العميل المتقدم للتمويل بنك سامبا يتوفر لديه جميع الشروط التي حددها البنك، وذلك من أجل أن يتم الحصول علي التمويل الشخصي، وهي شروط ميسرة ومتساهله حيث أن تمويلات بنك سامبا تعد من أكثر التمويلات المتساهله التي تقدم داخل المملكة، والتي سوف نوضح ما الشروط التي وضعها البنك كالتالي: