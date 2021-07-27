خطوات الحصول على التمويل العقاري المرن بنك البلاد 1442 و أهم الشروط والمستندات

برسومٍ إداريّة 1% من مبلغ القرض، يُمكن لأي مواطن في المملكة العربية السعودية، الحصول على التمويل العقاري بنك البلاد 1442هـ، وهو أحد أهم المصارف في الرياض، الذي تأسّس في 4 من نوفمبر عام 2004، كما يُعد من البنوك التي تُقدم حلولاً مصرفية مُتوافقة مع ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى أن مدة التمويل تصل إلى 30 سنة، وإجراءات القرض تتم في أسرع وقت، والاستقطاع من الراتب يصل حتى 65%، فيما يُمكن الاستفادة من القرض دون تحويل الراتب لعملاء البنوك والقطاعات المعتمدة لدى البنك، وفي الوقت ذاته لا يحتاج القرض إلى وجود كفيل.

خطوات الحصول على التمويل العقاري المرن بنك البلاد 1442

وبالنسبة لخطوات الحصول على التمويل العقاري المرن بنك البلاد 1442هـ، فتأتي على النحو التالي:

الدخول إلى رابط نموذج طلب منتج على الموقع الإلكتروني لمصرف البلاد. كتابة اسم العميل. إدخال رقم الهوية للسعوديين، أو الإقامة للوافدين. اختيار جهة العمل. كتابة اسم جهة العمل. تحديد عُمر العميل. اختيار نوع المنتج المرغوب. اختيار الدخل الإجمالي. اختيار المدينة. اختيار أقرب فرع. إدخال رقم الجوّال. وتأكيد رقم الجوال. إدخال البريد الإلكتروني. اختيار الوقت المُفضّل للاتصال. إدخال رمز التحقق. النقر على زر إرسال.

شروط وأحكام الحصول على قرض عقاري من بنك البلاد

وفيما يتعلق بالشروط والضوابط المطلوبة للحصول على قرض عقاري من بنك البلاد السعودي، فهي كالتالي:

لا بُد من توفر حساب جاري للعميل لدى بنك البلاد.

أن يكون العميل على رأس العمل في إحدى المنشآت المعتمدة لدى البنك سواء في القطاع العام أو الخاص.

وعُمر العميل لا يقل عن 20 سنة.

عُمر العميل لا يتخطّى 70 سنة عند آخر دفعة من الأقساط الشهرية.

لا بُد من أن يكون العقار ضمن المخططات المعتمدة وداخل حدود النطاق العمراني.

أن لاَ يقل صافي دخل العميل الشهري عن 3 آلاف ريال سعودي.

ولا تقل خدمة العميل لدى الجهة التي يعمل فيها عن شهر واحد.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض العقاري من بنك البلاد

وبعد التعرف إلى خطوات الحصول على القرض العقاري من بنك البلاد، والشروط المطلوبة، هناك بعض المستندات التي يجب أن تتوفر لإتمام الحصول على هذا القرض، وهي كالتالي: