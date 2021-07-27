تركيا تسجل19761 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 19761 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أعلى حصيلة يومية للإصابات في البلاد منذ مطلع مايو الماضي.
وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 51 وفاة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 51048، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 5638178.
وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 63 وفاة و16809 إصابات بالفيروس.
وارتفعت أعداد الإصابات اليومية بكورونا في تركيا خلال الأسابيع الأخيرة من مستوى منخفض بلغ 4418 في 4 يوليو بعد رفع جميع القيود.
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