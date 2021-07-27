مصرع شخص وفقدان 4 جراء انفجار بمنطقة صناعية فى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - وتسبب الانفجار فى نشوب حريق ضخم وتصاعد سحابة من الدخان فوق المدينة.

وعلى مدى 3 ساعات، حاولت خدمات الطوارئ إخماد الحريق فى منطقة كيمبارك الصناعية التى توجد فيها الشركتان الكيماويتان باير ولانكسيس اللتان اشتعلت فيهما النيران عقب الانفجار الذى وقع صباح اليوم بحسب "سبوتنيك".

وقال لارس فريدريك رئيس كيمبارك، إنه تألم بشدة بسبب وفاة أحد زملائه بهذا الشكل المأساوى، مؤكدًا أن البحث ما زال جاريا عن 4 أشخاص آخرين فى عداد المفقودين.

وذكرت الشرطة أن 31 شخصا أصيبوا فى الحادث، من بينهم 5 أشخاص فى حالة خطيرة، تم إيداعهم فى وحدات الرعاية المركزة.