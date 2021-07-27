غدًا.. الرئيس الجزائرى يستقبل رئيس المجلس الرئاسى الليبى

جدة - نرمين السيد - وأكدت الرئاسة الجزائرية، فى بيان لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن "المنفى"، سيحظى باستقبال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فى إطار مواصلة التعاون، وتأكيدًا لمتانة علاقات الأخوة بين الشعبين الشقيقين.

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