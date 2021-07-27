الأمم المتحدة تحذر من نفاذ المساعدات الغذائية فى إقليم تيجراى

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، كان البرنامج الأممى أعلن مطلع الشهر الجارى استئناف توصيل المساعدات إلى الإقليم الذى يعانى أزمة غذائية وصلت حد المجاعة، وحسب إحصاءات الأمم المتحدة فإن أكثر من 400 ألف من سكان الإقليم يعانون المجاعة حاليا.
ومنذ أكثر من 8 أشهر يشهد الإقليم اشتباكات بين القوات الحكومية الإثيوبية مع بعض المناطق التى ساندتها لاحقا، من جهة، وقوات جبهة تحرير تيجراى.
وإضافة إلى عدد الذين يعانون المجاعة، أعلنت الأمم المتحدة أن الحرب أوقعت آلاف القتلى.
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