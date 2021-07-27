غدا.. قمة ثلاثية بين الأردن وقبرص واليونان

جدة - نرمين السيد - يعقد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى والرئيس القبرصى نيكوس اناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، قمة ثلاثية، غدا الأربعاء فى العاصمة اليونانية أثينا.





وأفادت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الثلاثاء بأن هذه القمة والتى تعقد للمرة الثالثة، ستبحث علاقات الصداقة المتينة التى تجمع بين الأردن وقبرص واليونان، كذلك آليات توسيع التعاون فى مختلف المجالات، فضلا عن التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. يشار إلى أن القمة الثلاثية الأولى، كانت قد عقدت فى العاصمة القبرصية نيقوسيا فى شهر ديسمبر 2018، تبعتها قمة أخرى بعمان فى شهر أبريل 2019.

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