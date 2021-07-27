ارتفاع عدد القتلى جراء فيضانات بلجيكا إلى 41 شخصا

جدة - نرمين السيد - ونقل موقع SudInfo الإلكترونى عن روبو قوله إن "قائمة ضحايا الفيضانات ارتفعت إلى 41 قتيلا ومفقودين اثنين".

وأضاف بحسب "روسيا اليوم"، أن 202 من أصل 266 مديرية فى إقليم والونيا ستحصل على مساعدات باعتبارها مناطق منكوبة، ويأتى ذلك دليلا على أبعاد الكارثة".

واجتاحت الأمطار الهاطلة المناطق الجنوبية من بلجيكا يومى 14 و15 يوليو ما أسفر عن فيضانات غير مسبوقة فيها، ووفقا للسلطات تقدر الخسائر الناجمة عن الفيضانات بمئات ملايين يورو.

وقد ضربت الأمطار مجددا على مدى يومى السبت والأحد الماضيين بعض المدن فى إقليم والونيا، ومنها عاصمة الإقليم ناميور ومدينة دينانت، حيث ألحقت ظروف الطقس السيئة أضرارا بالمرافق العامة وبعض المنازل السكنية وعشرات السيارات.