جامعة حفر الباطن تفتح باب القبول والتسجيل للعام الجامعي الجديد 1443

جامعة حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية أعلنت عن فتح باب القبول والتسجيل للعام الجامعي القادم 1443، بالإضافة إلى ذلك أكدت عمادة القبول والتسجيل أنه سوف يتم استقبال طلبات الالتحاق من يوم الثلاثاء 17 ذو الحجة، وسوف يستمر إلى يوم الإثنين الموافق 23 ذو الحجة، وذلك من خلال بوابة القبول الإلكتروني للجامعة، سوف نوضح لك كافة التفاصيل اللازمة في هذا المقال، والتي سوف تمكنك من معرفة رابط وخطوات التسجيل، لذلك تابع معنا.

نبذة عن جامعة حفر الباطن

تعتبر جامعة حفر الباطن أحد أهم الجامعات التي توجد في المملكة العربية السعودية، حيث تقع في محافظة حفر الباطن، علاوة على ذلك تم تأسيسها لتحقيق مجموعة من الأهداف على سبيل المثال:

أولاً تتعاون مع باقي الجامعات بالمملكة من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية. بالإضافة إلى ذلك تساعد في ترجمة الخطط التنموية الطموحة بالمملكة. تأثرت أكاديمياً من مدرسة عريقة مثل جامعة الدمام، وذلك من خلال كليات التربية للبنات. علاوة على ذلك تأثرت بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وذلك من خلال كليات المجتمع والكليات الجامعية للبنين. أيضاً تهدف إلى تعليم نوعي يحقق التميز بالخدمات المعرفية والبحثية، وذلك من خلال المشاركة المجتمعية الفعالة.

يمكنك التعرف على كافة التفاصيل عن شروط وخطوات التسجيل في برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين بالمملكة العربية السعودية.

شروط الالتحاق

أوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة “الدكتور محمد بن فهاد القحطاني” أن عملية التسجيل والقبول سوف تتم وفقاً لمجموعة من الشروط المحددة على سبيل المثال:

أولاً يشترط أن يكون الطالب سعودي الجنسية، أو من أم سعودية.

يشترط أن يكون الطالب سعودي الجنسية، أو من أم سعودية. بالإضافة إلى ذلك أن يكون الطالب قد حصل على الشهادة الثانوية السعودية، أو ما يعادلها في العام الحالي أو الأربع سنوات السابقة.

أن يكون الطالب قد حصل على الشهادة الثانوية السعودية، أو ما يعادلها في العام الحالي أو الأربع سنوات السابقة. ثم يشترط أن يتقدم الطالب لأداء اختباري القدرات والتحصيلي المقدم من المركز الوطني للقياس.

يشترط أن يتقدم الطالب لأداء اختباري القدرات والتحصيلي المقدم من المركز الوطني للقياس. أيضاً لابد من اجتياز الطالب للفحص الطبي بنجاح.

لابد من اجتياز الطالب للفحص الطبي بنجاح. علاوة على ذلك لا يجوز أن يكون للطالب سجل حالي أو سابق قي الجامعة.

لا يجوز أن يكون للطالب سجل حالي أو سابق قي الجامعة. في حالة القبول يجب علة المرشح الالتزام بإنهاء الإجراءات، وذلك في الوقت المحدد لكل دفعة.

نسب القبول في جامعة حفر الباطن 1443

أكد الدكتور القحطاني أنه سوف يتم القبول في جامعة حفر الباطن ، خاصةً في برنامج السنة التحضيرية، وذلك وفق النسب التالية:

أولاً بالنسبة للتخصصات الصحية والهندسية للطلاب والطالبات وفقاً للنسب:

30% ثانوي. 30% قدرات. 40% تحصيلي.

بالإضافة إلى ذلك سوف يتم القبول في بقية الكليات مباشرةً، سوف يتم النسب للمسار العلمي كالتالي:

30% ثانوي. 30% قدرات. 40% تحصيلي.

أما بالنسبة للمسار الإنساني والإداري للطلاب:

50% ثانوي. 50% قدرات.

علاوة على ذلك المسار الإنساني والإداري للطالبات:

40% ثانوي. 30% قدرات. 30% تحصيلي.

جامعة حفر الباطن القبول والتسجيل

أكد الدكتور القحطاني أن تقديم طلبات الالتحاق للقبول والتسجيل بالجامعة سوف تكون من خلال البوابة الإلكترونية، وأضاف أن الأولية في القبول ستكون وفقاً للنسب الموزونة وليس وفقاً لتاريخ التقديم.

بالإضافة إلى ذلك أكد أنه في حال قبول المتقدم في أي دفعة، يجب استكمال كافة إجراءات الترشيح إلكترونياً والموافقة على نماذج الإقرار والتعهدات، واستكمال جميع المعلومات بشكل دقيق.