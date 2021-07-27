قرض شخصي 600 الف ريال بدون كفيل وبدون ضمانات للمواطن والمقيم

تمويل بنك الراجحي بدون كفيل أو ضامن يصل الي 600 ألف ريال، ويعتبر بنك الراجحي من أهم وأشهر البنوك في المملكة بحيث يقدم قروض وخدمات تمويلية متعددة تفيد المواطن السعودي والمقيم في المملكة، ويقدم تسهيلات في الحصول علي التمويل بشروط ميسرة تناسب كثير من المواطنين، ويتميز التمويل بأنه إسلامي وخاضع للشريعة الاسلامية، وهامش ربح تنافسي، وسوف نقدم لكم الشروط المطلوبة للحصول علي التمويل.

شروط الحصول علي تمويل شخصي من بنك الراجحي

يقدم بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي للموطنين السعوديين والمقيمين في المملكة، ويصل مبلغ التمويل الي 600 ألف ريال سعودي بشروط ميسرة وسهلة لجميع العملاء، ومن خلال موقعنا سوف نقدم لكم شروط الحصول علي تمويل بنك الراجحي.

يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 25 عاماَ، ولا يتجاوز عمره عن 56 عاماَ حتي يتم الموافقة علي التمويل الشخصي بمبلغ 600 ألف ريال سعودي، من بنك الراجحي السعودي. يشترط علي العميل المتقدم لتمويل الراجحي أن يكون مقيم طوال الوقت في المملكة العربية السعودية سواء كان مواطن سعودي أو مقيم. لا بد أن يكون للمتقدم وظيفة ثابتة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. لا يقل الراتب الشهري للعميل عن 5000 ريال سعودي للقطاع الحكومي، ولا يقل عن 7400 لعمال القطاع الخاص. لا تقل خدمة العمل عن 3 أشهر لعمال القطاع الحكومي، و6 أشهر لعمال القطاع الخاص. موافقة جهة العمل علي تحويل الراتب وتقديم جواب يثبت الموافقة. تقديم إقرار من المتقدم بعدم وجود ديون لقروض أخري وأنا ليس عليه أي ديون. توافر الشروط المطلوبة وتقديم المستندات المطلوبة لكي يتم الموافقة علي التمويل.

الدخول علي الموقع الرسمي لبنك الراجحي الإلكتروني، ثم الضغط علي التمويل الشخصي واختيار التمويل المناسب.

قم بأتباع الخطوات المطلوبة واستكمال البيانات وتعبئة البيانات الشخصية وتقديم الاوراق والمستندات، ثم إرسال الطلب، وانتظر الطلب

يمكن أيضاَ الزهاب الي أقرب فرع من فروع بنك الراجحي، للتقديم علي التمويل ولكن لا بد من توافر جميع الشروط وتقديم الاوراق والوثائق المطلوبة لكي يتم الموافقة السريعة علي التمويل.

كيفية الحصول علي تمويل بنك الراجحي