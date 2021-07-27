نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم عبر بوابة التعليم الفني natega.fany.emis.gov.eg

نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس يبحث عنها طلاب الدبلومات الفنيه تجاري صناعي وزراعي في جميع محافظات مصر. حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الرابط الرسمي للاستعلام natega.fany.emis.gov.eg عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس والاسم. كما اكدت مصادر من داخل الوزارة أنه سيتم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2021 خلال الساعات القليلة القادمة. علما انه قد تم تحديد قائمة اوائل طلاب الدبلومات الفنيه في مختلف الشعب والاقسام. كما ان نسب النجاح في دبلوم تجاري وصناعي مرتفعة مقارنة بالسنة الماضية وسيتم الاعلن عن نتائج الدبلومات الفنية 2021 عبر بوابه التعليم الفنى في موعد اقصاه التاسع والعشرون من شهر يوليو الحالي وسنتعرف في هذا المقال على خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم

اجتاز طلاب الدبلومات الفنية 2021 الامتحانات العملية الخاصة بدبلوم (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي). في الفترة الممتدة من الخامس جوان إلى غاية 17 من شهر جوان 2021. كما تم اجتياز الامتحانات التحريرية بين الفترة الممتدة من 19 جوان حتى الاول من جويلية 2021. واكدت وزارة وزارة التربية والتعليم الفني على انتهاء اعمال تصحيح اوراق امتحانات الدبلومات الفنية 2021 القسم التجاري و دبلوم الصنايع و دبلوم الزراعه ولم يتبقى الكثير وتعلن عن النتائج.

بوابه التعليم الفنى نتائج الدبلومات الفنية

كما اكدنا سابقا اكتملت اختبارات الدور الاول للدبلومات الفنيه نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات في 1 يوليو الجاري. كما انتهت أعمال تصحيح اوراق الاختبارات وحاليا حوالي اكثر من 800 الف طالب وطالبة واوليائهم في حالة من التوتر والقلق الشديد في انتظار اعلان نتيجه الدبلومات الفنية من خلال بوابه التعليم الفنى. حيث تمت امتحانات هذا العام على مستوى 100 لجنه امتحانيه في كافة المحافظات المصرية تحت اجراءات احترازيه مشددة لمنع تفشي فيروس كورنا وحفاظا على سلامة الطلاب.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021

يمكن لجميع طلاب الدبلومات الفنية الاستعلام عن النتيجة من خلال الولوج إلى الرابط الإلكتروني بوابة التعليم الفني. للاطلاع على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس وذلك باتباع الخطوات التالية: