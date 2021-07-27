رابط التسجيل في مساعدات مؤسسة الوليد الخيرية لجميع محافظات المملكة

مؤسسة الوليد الخيرية هي أحد المؤسسات الاجتماعية التي تعمل علي مساعدة تحسين حياة المواطن وتقديم العديد من الخدمات الإنسانية لجميع المواطنون الذين يستحقون المساعدة، وتهتم مؤسسة الوليد الخيرية بالعديد من البرامج التي تهدف إلى مساندة المواطن في أصعب الظروف الشخصية التي يمر بها كل شخص، ومن هذه البرامج برنامج الإسكان التنموي والذي يمتد حتي عام 2030، حيث يتم توفير العديد من الوحدات السكنية التي تناسب ظروف كل شخص علي حده، بالإضافة إلى توفير وسيلة مواصلات تناسب جميع الأشخاص من الرجال والنساء في حالة توفر الشروط المؤهلة للحصول علي هذه المساعدات، وقد وصل عدد المساعدات التي قدمتها مؤسسة الوليد الخيرية للمواطنين بالمملكة إلى مليون مواطن خلال فترة زمنية تصل إلى 10 سنوات، ويتم تقديم مساعدات مؤسسة الوليد الخيرية مجاناً لجميع المواطنين الذين تتوافر فيهم أحقية صرف هذه المساعدات.

شروط التسجيل في دعم مؤسسة الوليد الخيرية

أوضحت مؤسسة الوليد الخيرية أنه التسجيل في الموقع الإلكتروني من أجل الاستفادة من برامج الدعم التي تقدمها المؤسسة سواء السكن أو السيارة، حيث تصرف مؤسسة الوليد جميع المساعدات لمن يستحق صرف المساعدة دون وجود أي استثناءات، ويتم ذلك من خلال توافر شروط التسجيل في كل شخص حتي يتم قبول طلب التسجيل:

يجب توافر سن محدد لا يقل عن 21 سنة كحد أدني حتي يستطيع أي شخص التسجيل بالموقع.

عائل الأسرة يجب ألا يحصل علي راتب شهري يزيد عن 3000 ريال سعودي.

عدم امتلاك المستفيد أي وحدات سكنية داخل جميع مدن المملكة العربية السعودية.

عدم امتلاك المستفيد أي مركبات تنقل داخل جميع مدن المملكة العربية السعودية.

موافقة المستفيد علي عدم التصرف بالبيع في أي دعم يتم الحصول عليه سواء السكن أو السيارة.

تصنيف الأسر أو الأفراد التي تقوم بالتسجيل علي أنها من الأسر الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً إلى هذه المساعدات داخل المملكة العربية السعودية.

أن يكون الشخص المستفيد يخضع إلي شروط التوريث, وذلك في حالة الوفاة عائل الأسرة.

يجب أن يخضع الشخص المستفيد أيضاً إلي إشراف الجهات والجمعيات علي مستوي المملكة العربية السعودية, بحيث تقوم الجمعيات والجهات بمتابعة التزام الشخص المستفيد بالاتفاقات المبرمة بينه وبين مؤسسة الوليد بن طلال للمساعدات الخيرية والتي تتعلق بالخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والغاز وهكذا.

رقم تواصل المواطنين مع مؤسسة الوليد الخيرية

مؤسسة الوليد الخيرية يسهل علي جميع المواطنين الراغبين في الاستعلام عن طريقة التسجيل أو الاستفسار عن طلب تم تقديمه من قبل أو للاستفسار عن أي طلب يخص التعامل مع مؤسسة الوليد الخيرية، ويتم ذلك من خلال الرقم الموحد التالي 966112110000.

موقع التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

التسجيل في مؤسسة الوليد الخيرية يتم من خلال توافر الشروط السابق ذكرها في كل شخص يرغب في التسجيل يعاني من مشكلة عدم وجود سكن مناسب أو عدم توافر وسيلة تنقل مناسبة خاصة به، ويتم التسجيل من خلال خطوات بسيطة تتم كالتالي:

تسجيل طلب مساعدة من خلال الدخول علي موقع الوليد للإنسانية.

تسجيل جميع حقول البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم الشخصي ورقم الهوية ورقم الجوال والبريد الإلكتروني وكافة البيانات المطلوبة.

تفعيل الدخول عبر تويتر ثم الضغط علي تسجيل.

تسجيل الدخول كمستخدم جديد

يمكنك الآن التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال للمساعدات الإنسانية من خلال التسجيل كمستخدم جديد, حيث يمكنك الاستفادة من الخدمات المقدمة من مساعدات مالية أو الحصول علي سيارة أو وحدات سكنيه مختلفة من المؤسسة, كل ما عليك فعله هو التسجيل كمستخدم جديد من خلال الخطوات التالية.

الدخول إلي موقع مؤسسة الوليد للخدمات الإنسانية. الضغط علي تسجيل جديد, من الأيقونة الظاهرة أمامك. قم بكتابة كل البيانات المطلوبة منك مثل (كتابة الاسم رباعي- البريد الإلكتروني ثم تأكيده مرة اَخري-كتابة رقم الجوال الخاص بك- رقم الهوية الوطنية- إدخال رقم سري خاص بك ثم تأكيده مره اَخري. وفي اَخر خطوة تقوم بالضغط علي تسجيل.

شروط تملك الشخص للسيارة التي حصل عليها من مؤسسة الوليد بن طلال

تسعي مؤسسة الوليد بن طلال إلي منح فئات محددة سيارة لكي يتم استخدامها في المواصلات, كما أعلنت مؤسسة الوليد الخيرية أن المؤسسة سوف تقوم بالإعلان عن أسماء الفائزين شهرياً من خلال الحساب الرسمي للأمير الوليد ابن طلال علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر, وبعدها تقوم المؤسسة بالتواصل مع الفائزين من خلال الاتصال عليهم مباشرة,

يجب مرور خمس سنوات علي استلام السيارة لكي تستطيع الحصول عليها.

لا يقل عمر الشخص المستفيد من السيارة بعد مرور خمس سنوات عن 21 عاماً.

ألا يزيد إجمالي الدخل الشهري للأسرة عن ثلاث الآف ريال سعودي.

يجب أن لا يكون هناك مخالفات مرورية علي المستفيد.

خطوات تفعيل حساب تويتر للتواصل في موقع مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

يمكنك الآن تفعيل حساب تويتر الخاص بك في موقع الوليد للإنسانية من خلال أن تقوم باتباع الخطوات التالية.

إيصال رقم الطلب مباشرة إلي الوليد بن طلال.

إيصال رقم الطلب مباشرة إلي موقع مؤسسة الوليد الخيرية.

العلم بإعلان لائحة المستفيدين فور صدورها.

متي وكيف يتم الإعلان عن المستفيدين الجديد من مساعدات مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

حيث كتب الموقع الإلكتروني لمؤسسة الوليد بن طلال انه يتم الإعلان عن المستفيدين من مساعدات مؤسسة الوليد بن طلال كل شهر عن طريق الحساب الرسمي لصاحب السمو الوليد بن طلال علي توتير, ومن بعدها يتم الإعلان عنهم علي حساب توتير الخاص بالمؤسسة.

يتسأل بعض الأشخاص الذين قاموا بتقديم طلب إلي مؤسسة سمو الأمير الوليد بن طلال للإنسانية عن هل يمكن أن يقوموا بتعديل أو إلغاء الطلب المقدم منهم للاستفادة من احد خدمات المؤسسة أم لا, فالإجابة علي هذا السؤال هي نعم يستطيع المتقدم التعديل أو إلغاء الطلب وذلك في حالة لم يقم المشرف بتغير حالة المستفيد.

أهداف مؤسسة الوليد بن طلال

تهدف مؤسسة الوليد بن طلال إلي تطبيق مبادئ والأهداف الخيرية المعمول بها داخل المملكة العربية السعودية, وفي ظل ذلك قامت المؤسسة بإطلاق العديد من البرامج الخاصة بتطوير المجتمع وتحسين حياة الفرد, كما عملت مؤسسة الوليد بن طلال علي توفير وحدات سكنية بالخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والمساجد ووسائل مواصلات.

بعضاً من الأسئلة التي تدور في أذهان المستفيدين أو من تقدم بطلب للحصول علي مساعدة

يتساءل الكثير من المستفيدين علي الجهة المسؤولة عن التسكين والسيارة مع مؤسسة الوليد بن طلال للأعمال الخيرية, وأجاب الموقع الرسمي لمؤسسة الوليد بن طلال بأن شركة الموردة هي المسؤولة عن السيارات, والجمعيات صاحبة الشراكة مع المؤسسة مسؤولة عن التسكين.