جوال أيفون 13 برو سعره ومواصفاته بالسعودية والدول وطرحه بألوانه الخمسة

جوال أيفون 13 برو ما هو السعر الخاص بالهاتف الجديد داخل السعودية والدول . كذلك ما هي مواصفات الهاتف القوي من شركة أبل العالمية . كما أن هاتف iphone 13 pro يأتي هذه المرة بنسخة أقوي من النسخ السابقة . كذلك مواصفات iphone 13 pro max من حيث الخامات والبرامج التي يحتوي عليها ذلك الهاتف القوي من أبل العالمية . كما أن أيفون 13 برو الوردي يتم طرحه بالأسواق مع أربعة ألوان أخري . كذلك تم التصريح من الشركة عن هاتف أيفون 13 برو . بأن لديها الأمل الكبير في أن يحقق مبيعات عاليه علي مستوي العالم . ذلك من حيث أن سعر أيفون 13 برو يأتي بشكل ملائم . كما أننا في هذا المقال سنتعرف علي مواصفات وسعر iphone 13 pro . جوال أيفون 13 برو وما هي المواصفات المميزة لذلك الهاتف كافة النسخة الخمسة بألوانها المختلفة ستطرح بدعمها لكافة أجيال الشبكات . كما أن أيفون 13 برو الوردي يحتوي علي خاصية الدفع الإلكتروني عن طريق بطاقات البنوك . كذلك الهاتف الجديد داعم لخاصية الاتصال القريب المدي المعروف بتقنية NFC . كما أن الهاتف تم تصنيعه من خامات الزجاج نوع الغورلا القوي وأطار الهاتف من الفولاذ مقاوماً للصدأ . كذلك أيضاً iphone 13 pro max مقاوماً للماء لمدة نصف ساعة بعمق 6 أمتار ومقاوماً للغبار . كما تم طرح الهاتف بنسخه الخمسة بذاكرة مختلفة السعة في إصدارات ثلاثة متنوعة . تلك النسخة الأولي من جوال أيفون 13 برو ذاكرة داخلية 128GB بذاكرة عشوائية 6GB . كما أن نسخته الثانية بذاكرة داخلية سعية 256GB مع الذاكرة العشوائية 8GB . كذلك النسخة الثالثة من هاتف iphone 13 pro بذاكرة داخلية 512GB مع ذاكرة عشوائية . كما أنه برغم تلك المميزات في أيفون 13 ألا أن تلك النسخة لا تدعم CARD MEMORY إضافي . مواصفات iphone 13 pro الإضافية الأخري المميزة تم وضع المعالج القوي في كافة النسخ من الهاتف بتقنية APPLE 14 BIONIC بتكنولوجيا NANO 5 .

كما أن جوال أيفون 13 برو نسخه الخمسة تحتوي علي معالج رسومي بتقنية عالمية وهي APPLE GPU .

نسخه الخمسة تحتوي علي معالج رسومي بتقنية عالمية وهي APPLE GPU . كذلك النسخ الخمسة تحتوي علي تقنية عزل الضجيج الخارجي التي تم وضعها في ميكروفون ثانوي .

كما تم إضافة WI FI بالنسخ الخمسة يعمل بترددات قوية وهي ترددات A B G N AC مع WI FI DIRECT .

كذلك أيفون 13 برو الوردي يحتوي علي خاصية بلوتوث تقنية 5.0 بدعم خاصية A2DB وتقنية LE .

يحتوي علي خاصية بلوتوث تقنية 5.0 بدعم خاصية A2DB وتقنية LE . هناك الخاصية المتعارف عليها وهي تقنية تحديد الموقع GPS بأيفون 13 لكن مع إضافة نظم الملاحة .

كذلك iphone 13 pro max به خاصية أعطاء الأوامر اللغوية كذلك الإملاء .

به خاصية أعطاء الأوامر اللغوية كذلك الإملاء . كما تم إضافة المستشعر في كافة النسخ في أيفون 13 بخاصية FACE ID للتعرف علي وجه المستخدم .

ألا أن الخاصية القوية في نسخ IPHONE 13 PRO نظام التشغيل الخاص به بتقنية IOS .

جوال أيفون 13 برو وما هي المواصفات المميزة لذلك الهاتفمواصفات iphone 13 pro الإضافية الأخري المميزة مواصفات وسعر iphone 13 pro وبالبداية التعرف علي مواصفات البطارية تأتي النسخ الخمسة من أيفون 13 برو ببطارية قوية في استخداماتها ز كما أن البطارية للهاتف تم تصنيعها بقدرة 4000 أمبير . كذلك بطارية جوال أيفون 13 برو داعمة لخاصية الشحن السريع . تلك البطارية للهاتف الجديد داعمة لخاصية الشحن اللاسلكي بقدرة فائقة تصل إلي 25 WAT . كذلك البطارية داعمة لخاصية الشحن اللاسلكي بالنظام العكسي قدرته 20WAT . كما أن بطارية iphone 13 pro max في حالة تشغيل الفيديوهات تعمل لمدة 24 ساعة . أذا ما تم تشغيل الفيديوهات عن طريق الأنترنت فأن بطارية IPHONE 13 PRO تعمل لمدة 14 ساعة .

كما أن بطارية الهاتف الجديد تعمل لمدة 90 ساعة متواصلة في حالة تشغيل الموسيقي علي الهاتف . مواصفات وسعر iphone 13 pro وبالبداية التعرف علي مواصفات البطارية iphone 13 pro max والمواصفات الخاصة بشاشة الهاتف تم تصنيع شاشة أيفون 13 من SUPER RETINA XDR OLID .

كما أن شاشة جوال أيفون 13 برو بكسل الشاشة بكثافة 409 هرتز .

بكسل الشاشة بكثافة 409 هرتز . كذلك تم تصنيعها بمعدلات التحديث بقوة 120 هرتز .

كما أن شاشة iphone 13 pro max الإضاءة بها قوتها 800 شمعة .

الإضاءة بها قوتها 800 شمعة . كذلك المساحة الخاصة بالشاشة تصل إلي 6.3 INCH والدقة بها تصل إلي 2532*1170 بكسل .

كما أن شاشة أيفون 13 برو الوردي نسبة العرض لها 19.5.9 وذلك ليتم العرض بمحتوي أكبر .

نسبة العرض لها 19.5.9 وذلك ليتم العرض بمحتوي أكبر . مساحة الشاشة للهاتف الجديد تستحوذ علي مساحة بنسبة 86.6% من المساحة الكلية للهاتف .

كما أن الشاشة بتقنية قوية خاصة بمقاومة الخدوش وكذلك أيضاً بها طلاء مقاوم للزيوت . سعر أيفون 13 برو داخل المملكة العربية السعودية وسعر الهاتف في بعض الدول سعر أيفون 13 برو عالمياً تم تحديد قيمته بمقدار 1600 دولار أمريكي . كما أن السعر الخاص بهاتف أيفون 13 داخل السعودية قيمته 6000 ريال سعودي . كذلك السعر الخاص بهاتف أيفون 13 داخل جمهورية مصر العربية قيمته 27000 جنية مصري . كما تم تحديد سعر أيفون 13 برو في دولة الأمارات العربية المتحدة بقيمة 5800 درهم . iphone 13 pro max والمواصفات الخاصة بشاشة الهاتفسعر أيفون 13 برو داخل المملكة العربية السعودية وسعر الهاتف في بعض الدول جوال أيفون 13 برو وتم توضيح المواصفات العامة الخاصة بالهاتف . ذلك فيما يخص النسخ الخمس للهاتف الجديد والذي يأتي بخمسة ألوان . تلك الألوان هي الوردي والأسود والرمادي اللامع والأبيض والفضي . كما أنه وفقاً للمعلومات المتداولة بأن الهاتف سيتم طرحه في سبتمبر القادم .

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