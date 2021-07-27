”فرانس برس”:الاتحاد الأوروبي يندد بمواقف أردوغان حول قبرص ويعتبرها ”غير مقبولة” 

ندد الاتحاد الأوروبي بـ"المواقف غير المقبولة" للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن قبرص التي لا تزال العائق الأكبر أمام تطبيع العلاقات بين الاتحاد وأنقرة، مهددا باتخاذ إجراءات مضادة.
وأورد الإعلان الذي أصدره وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن القادة الأوروبيين يؤكدون عزمهم "على استخدام كل الأدوات والخيارات" المتوافرة لديهم "في حال قامت تركيا بخطوات أحادية تتنافى والقانون الدولي".
ونبه إلى أن وزراء خارجية الاتحاد سيبحثون في اتخاذ "خطوات" خلال اجتماعهم المقبل إذا لم تتراجع تركيا عن أفعالها المناقضة لقرارات مجلس الأمن الدولي.
ويأتي هذا الإعلان بعد إدانة مجلس الأمن بإجماع أعضائه لمواقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقد صادقت عليه الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يفسر تأخير صدوره كما أوضحت مصادر أوروبية لـ"فرانس برس".
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