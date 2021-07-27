وزيرة خارجية السودان تثمن موقف البحرين المؤيد لبلادها فى قضية سد النهضة

جدة - نرمين السيد - ثمنت وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدى، مواقف البحرين الداعمة لقضايا السودان فى المنابر الإقليمية والدولية، وكذلك التصريحات الإيجابية للمسؤولين البحرينيين المؤيدة لموقف السودان فى سد النهضة.





وجاء ذلك خلال افتتاح مقر السفارة السودانية فى البحرين اليوم الثلاثاء، بحضور المهدى ووزير الخارجية البحرينى عبداللطيف بن راشد الزيانى، حيث أشارت إلى أن السودان ينطلق بخطوات ثابتة فى كافة مجالات الإصلاح السياسى والاقتصادى والتنموى على مستوى تطبيع علاقاته مع المجتمع الدولى والإقليمى، موضحة ما تم إنجازه بشأن طى صفحة الحرب المظلمة، وتوقيع اتفاق السلام، وما تم تحقيقه من إنجاز دبلوماسى تاريخى برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وما استتبع ذلك من خطوات لإعادة إدماج السودان فى المنظومة الاقتصادية العالمية.

وأعربت المهدى، وفقا لوكالة أنباء البحرين، عن تطلعها لأن تصل العلاقات الثنائية بين البلدين إلى الآفاق المرجوة منها تعاونًا وتكاتفًا وتنسيقًا فى جميع المحافل الإقليمية والدولية.

من جانبه، أعرب الزيانى عن تطلع البحرين للعمل مع السودان من أجل تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين فى ظل توجيهات قيادة البلدين، مؤكدا أن البحرين تعتز بما يجمع بين البلدين من تعاون ثنائى واسع يشمل مختلف المجالات الحيوية التى من شأنها أن توثق علاقات الأخوة بين البلدين، وتتابع بكل اهتمام جهود الحكومة السودانية لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام فى ربوع السودان، والانطلاق نحو بناء دولة ديمقراطية مستقرة وآمنة تنعم بالنماء والتقدم والازدهار.

كما أعرب وزير الخارجية البحرينى عن اعتزازه بافتتاح المقر الجديد لسفارة السودان لدى بلاده، معربًا عن الثقة من أنها ستكون جسرًا وثيقًا لتعزيز علاقات الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحلقة وصل أساسية فى تطوير مسار التعاون الثنائى فى مختلف المجالات.

بدوره، أكد السفير السودانى لدى البحرين إبراهيم محمد الحسن، أن افتتاح السفارة هو امتداد طبيعى وتوثيق وتتويج لعلاقة متفردة بين البلدين، وإنجاز عظيم يأمل أن يسهم فى ترقية العلاقات الثنائية بين البلدين بما يعود بالخير عليهما.