بوريطة ينقل رسالة شفهية من الملك محمد السادس إلى الرئيس التونسى

جدة - نرمين السيد - استقبل رئيس الجمهورية التونسى قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء، بقصر قرطاج، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتّعاون الإفريقى والمغاربة المقيمين بالخارج المغربى، خلال زيارته لتونس مبعوثا خاصا محمّلا برسالة شفوية من الملك محمّد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة.





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