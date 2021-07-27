منظمات ونقابات تونسية تطالب بوضع فترة زمنية للتدابير الاستثنائية

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان مشترك للنقابات، فقد حذرت عقب لقائها أمس الرئيس التونسى قيس سعيد من تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية التى فرضها مؤخرا.

وأوضح البيان، بحسب "سبوتنيك"، أن النقابات عقدت اليوم الثلاثاء لقاء تشاوريا عاجلا، انتهت فيه إلى ضرورة عدم تمديد "غير مشروع أو مبرر لتعطيل مؤسسات الدولة"، مؤكدة على "ضرورة الالتزام بمدة الشهر المعلنة والمنصوص عليها بالدستور، لإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية وتجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية".

وكان الرئيس التونسى قيس سعيد قد أصدر مساء الأحد الماضى، قرارات تم بموجبها إعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشى، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وتولى السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، موضحا أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر.

كما شدد البيان على "احترام السلطة القضائية كسلطة مستقلة تماما عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتتمكن من استرجاع دورها والعمل بكل استقلالية على التسريع فى فتح كل الملفات".