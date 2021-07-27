الرئيس التونسى يستقبل وزير الخارجية الجزائرى بقصر قرطاج

جدة - نرمين السيد - استقبل رئيس الجمهورية التونسى قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء، بقصر قرطاج، رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائرى، الذى يقوم زيارة إلى تونس مبعوثا خاصا محمّلا برسالة شفوية من الرئيس عبد المجيد تبّون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.





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