الاتحاد الإفريقى يؤكد على ضرورة الاستجابة لتطلعات الشعب التونسى

جدة - نرمين السيد - وشددت مفوضية الاتحاد الإفريقى، بحسب "سى بى سى إكسترا"، على التزامها بالاحترام الصارم للدستور التونسى والحفاظ على السلام. وكان الرئيس التونسى قيس سعيد قد أصدر مساء الأحد الماضى، قرارات تم بموجبها إعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشى، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وتولى السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، موضحا أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر.

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