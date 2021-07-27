بوريطة يؤكد على "روابط الأخوة القوية" بين المغرب وتونس

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الذي حمل "رسالة شفوية" من الملك محمد السادس، وأكد على "روابط الأخوة القوية بين القيادتين".

وذكرت الرئاسة التونسية في بيان على صفحتها في فيسبوك: "استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر الثلاثاء.. بقصر قرطاج، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المغربي، الذي يؤدي زيارة إلى بلادنا مبعوثا خاصا محملا برسالة شفوية موجهة إلى رئيس الدولة من أخيه جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة".

وأضاف البيان أنه تم خلال هذا اللقاء، "التأكيد على روابط الأخوة القوية بين القيادتين في البلدين، وتجديد الإعراب عن العزم المشترك الذي يحدوهما من أجل مواصلة العمل سويا لتوطيد علاقات التعاون الثنائي، وتحقيق التطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين نحو مزيد من التضامن والتآزر".

يذكر أن الرئيس التونسي كان قد أصدر قرارات، تضمنت إعفاء هشام المشيشي من رئاسة الحكومة، وتجميد أعمال البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه.

وأصدر الاثنين، أمرا رئاسيا قرر فيه إعفاء: المشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة.