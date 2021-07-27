طلب مساعدة من الوليد بن طلال في السعودية للسعوديين والمقيمين

طلب مساعدة من الوليد بن طلال من الأمور الشائعة لدى المقيمين والمواطنين في السعودية، حيث يرغب الكثير بتقديم طلب الحصول على مساعدة من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، بحيث تعمل الجمعية على تقديم مجموعة من برامج الدعم للمستحقين وفق شروط معينة للاستفادة من المساعدات والدعم المتاح عن طريقها، كما تعمل هذه المؤسسة بالاشتراك مع الجهات المختصة في كل مناطق ومدن المملكة، وذلك من أجل تحديد الأسر التي تحتاج لمساعدة أكثر من غيرها، وتختلف أوجه الدعم ما بين خدمات الكهرباء والمياه أو الخدمات المالية أو تأمين الوحدات السكنية وخدمات النقل.

آلية طلب مساعدة مالية من الوليد بن طلال

يقترب عدد المستفيدين من برنامج مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية قرابة المليون شخص، جلهم من المواطنين السعوديين، ويتوجب تسجيل الدخول في رابط مؤسسة الوليد بن طلال واتباع الخطوات التالية من أجل إرسال طلب مساعده:

يتوجب أولا بعد الدخول إلى مؤسسة الوليد بن طلال الدخول من خلال رقم الهوية الشخصية أو الرقم السري

الدخول من خلال رقم الهوية الشخصية أو الرقم السري من ثم الضغط على تعبئة استمارة طلب جديده وتحديد نوع الطلب إن كان مسكن أو سيارة

في حال أردت مسكن قم بإدخال بيانات استمارة المسكن والمتضمنة المعلومات الشخصية للشخص الذي يريد مساعدة عينية مالية عاجلة ، كالاسم والحالة الاجتماعية وتحديد إن كان هناك فرد من أفراد العائلة لديه إصابة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، بشرط أن يقوم بإرفاق التقرير الطبي الذي يثبت ذلك

، كالاسم والحالة الاجتماعية وتحديد إن كان هناك فرد من أفراد العائلة لديه إصابة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، بشرط أن يقوم بإرفاق التقرير الطبي الذي يثبت ذلك من ثم يتوجب تحديد وضع المسكن إن كان مع الأقارب مشترك أو إيجار

ومن ثم إرفاق بيان الاستفادة الخاص بالضمان الاجتماعي

وبعدها يقوم الشخص بتحديد الحالة الاقتصادية دون زيادة أو نقصان، وبعدها حفظ البيانات وتقديم الطلب.

إجمالي دخل طالب المساعدة يشترط أن لا يتعدى 3,000 ريال سعودي

يشترط التقدم بطلب لمرة واحدة لبرنامج الإسكان التنموي

يشترط عدم بيع أو تأجير الوحدة السكنية

يشترط حضور المستفيد لإشراف إحدى الجمعيات الموجودة في المملكة

يتوجب أن لا يمتلك المستفيد سيارة وأن يخضع لشروط توريث الوحدة السكنية عند وفاة معيل الأسرة

يشترط التقدم لبرنامج السيارات مرة واحدة.

شروط الحصول على مساعدة من مؤسسة الوليد بن طلال