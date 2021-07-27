“الكلاسيكو” موعد مباراة شبيبة القبائل ومولودية الجزائر اليوم 2021/07/27 في الدوري والقناة الناقلة

موعد مباراة شبيبة القبائل ومولودية الجزائر، من أهم المواعيد التي يتم البحث عنها من قبل عشاق الفريقين في الجزائر اليوم، فيستضيف شبيبة القبائل فريق المولودية في قمة الأسبوع 34 من عمر مسابقة الدوري الجزائري لكرة القدم، على ملعب 1 نوفمبر ” تيزي وزو”، يسعى مولودية الجزائر اليوم للفوز على الشبيبة لتعوض خسارته في الدور الأول بنتيجة هدفين مقابل هدف، ولتعزيز موقفه في الدوري قبل أنتهاء الموسم الكروي في الجزائر، تنقل المباراة على قناة الجزائر الأرضية، وفيما يلي ترتيب الفريقين في جدول المسابقة قبل المباراة المرتقبة الليلة، وتردد القناة الناقلة كي يستطيع الجمهور الجزائري مشاهدة اللقاء المثير الليلة.موعد مباراة شبيبة القبائل ومولودية الجزائر الليلة
- 20.00 بتوقيت غرينتش.
- 21.00 بتوقيت لجزائر وتونس والمغرب.
- 22.00 بتوقيت القاهرة، الخرطوم، طرابلس.
- 23.00 بتوقيت مكة المكرمة والكويت، وقطر، ولبنان، والبحرين، العراق.
- 24.00 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.
|الفريق
|الترتيب
|مولودية الجزائر
|المركز السادس برصيد 53 نقطة جمعهم من لعب 33 مباراة حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في 11 مباراة وتلقى الخسارة في 8 مباريات.
|شبيبة القبائل
|يحتل المركز السابع برصيد 49 نقطة من لعب 29 مباراة فقط ويتبقى له 4 مباريات عن المولودية حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في 7 مباريات وتلقى الهزيمة في 8 مباريات.
تنقل المباراة الليلة عبر قناة الجزائرية الرياضية التردد الأرضي، ويمكن للجميع أستقطاب القناة ومتابعة المباراة الهامة على الهواء مباشراً، من داخل الجزائر للجمهور الجزائري المتحمس لفريقه.بطاقة مباراة الشبيبة والمولودية الليلة
|المباراة
|شبيبة القبائل * مولودية الجزائر
|البطولة
|الأسبوع 43 من عمر مسابقة الدوري الجزائري لكرة القدم
|الموعد والتوقيت
|الثلاثاء الموافق 2021/07/27 التوقيت التاسعة مساءً بتوقيت الجزائر العاشرة بتوقيت القاهرة
|الملعب
|ملعب الأول من نوفمبر ” تيزي وزو”
|القنوات الناقلة
|القناة الجزائرية التردد الأرضي
مباراة الجزائرية هامة جداً لفريق شبيبة القبائل صاحب الملعب، فهو يحتاج الفوز في كل مبارياته المؤجلة بسبب مشاركته في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، كي يحقق الفوز باللقب فالفريق مؤجل له أربع مباريات ويرغب في الفوز بهما، حتى تكون البطولة تتويج لجماهير الفريق بعد الخروج من الكونفدرالية في النهائي.
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موعد مباراة شبيبة القبائل ومولودية الجزائر، من أهم المواعيد التي يتم البحث عنها من قبل عشاق الفريقين في الجزائر اليوم، فيستضيف شبيبة القبائل فريق المولودية في قمة الأسبوع 34 من عمر مسابقة الدوري الجزائري لكرة القدم، على ملعب 1 نوفمبر ” تيزي وزو”، يسعى مولودية الجزائر اليوم للفوز على الشبيبة لتعوض خسارته في الدور الأول بنتيجة هدفين مقابل هدف، ولتعزيز موقفه في الدوري قبل أنتهاء الموسم الكروي في الجزائر، تنقل المباراة على قناة الجزائر الأرضية، وفيما يلي ترتيب الفريقين في جدول المسابقة قبل المباراة المرتقبة الليلة، وتردد القناة الناقلة كي يستطيع الجمهور الجزائري مشاهدة اللقاء المثير الليلة.موعد مباراة شبيبة القبائل ومولودية الجزائر الليلة
- 20.00 بتوقيت غرينتش.
- 21.00 بتوقيت لجزائر وتونس والمغرب.
- 22.00 بتوقيت القاهرة، الخرطوم، طرابلس.
- 23.00 بتوقيت مكة المكرمة والكويت، وقطر، ولبنان، والبحرين، العراق.
- 24.00 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.
|الفريق
|الترتيب
|مولودية الجزائر
|المركز السادس برصيد 53 نقطة جمعهم من لعب 33 مباراة حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في 11 مباراة وتلقى الخسارة في 8 مباريات.
|شبيبة القبائل
|يحتل المركز السابع برصيد 49 نقطة من لعب 29 مباراة فقط ويتبقى له 4 مباريات عن المولودية حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في 7 مباريات وتلقى الهزيمة في 8 مباريات.
تنقل المباراة الليلة عبر قناة الجزائرية الرياضية التردد الأرضي، ويمكن للجميع أستقطاب القناة ومتابعة المباراة الهامة على الهواء مباشراً، من داخل الجزائر للجمهور الجزائري المتحمس لفريقه.بطاقة مباراة الشبيبة والمولودية الليلة
|المباراة
|شبيبة القبائل * مولودية الجزائر
|البطولة
|الأسبوع 43 من عمر مسابقة الدوري الجزائري لكرة القدم
|الموعد والتوقيت
|الثلاثاء الموافق 2021/07/27 التوقيت التاسعة مساءً بتوقيت الجزائر العاشرة بتوقيت القاهرة
|الملعب
|ملعب الأول من نوفمبر ” تيزي وزو”
|القنوات الناقلة
|القناة الجزائرية التردد الأرضي
مباراة الجزائرية هامة جداً لفريق شبيبة القبائل صاحب الملعب، فهو يحتاج الفوز في كل مبارياته المؤجلة بسبب مشاركته في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، كي يحقق الفوز باللقب فالفريق مؤجل له أربع مباريات ويرغب في الفوز بهما، حتى تكون البطولة تتويج لجماهير الفريق بعد الخروج من الكونفدرالية في النهائي.
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