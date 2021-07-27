رابط portal ku edu kw sis نتائج قبول جامعة الكويت بالرقم المدني (طب – صيدلة – اسنان)

رابط portal ku edu kw sis نتائج قبول جامعة الكويت بعد الانتهاء التام من استقبال تسجيلات الطلاب بالمرحلة الأولى من التسجيلات الجامعية منذ أيام قليلة، وتم إغلاق باب التسجيل العام للطلاب تمهيدا للإعلان عن نتائج القبول وقامت عمادة التسجيل والقبول بمد أمد التسجيل الإلكتروني للطلاب لإتاحة الوقت الكافي لهم للتسجيل وأيضا الدخول لتعديل الرغبات، ثم قامت الوزارة بالإعلان عن موعد الإعلان عن القبولات العامة بالمرحلة الأولى.

التسجيل الإلكتروني لجامعات الكويت

وجدير بالذكر أن الآلاف من خريجي الثانوية العامة الدورة الأولى والثانية من القسم العلمي والأدبي قد تقدموا بالأسبوع الماضي للتسجيل الإلكتروني على رابط موقع وزارة التعليم العالي لقبولات الجامعات، موقع التنسيق الجامعي، وقد تم توفير الخطوات اللازمة للتسجيل بعد أن تم تفعيل الموقع، وأعلنت الوزارة عن الموعد المقرر للإعلان عن النتائج عبر حسابها الرسمي على فيس بوك وعلى تويتر.

موعد الإعلان عن نتائج قبولات الجامعات الكويتية

عبر الصفحة الرسمية للوزارة أعلنت منذ عدة أيام فتح باب استخراج النتائج برقم الهوية للطلاب نهاية هذا الأسبوع، وقد تواردت الأخبار حول الإعلان عن القبول بالجامعات مساء اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021، في تمام الساعة الثامنة مساء.

عمادة القبول والتسجيل

هي الجهة الرسمية لاستقبال تسجيلات الطلاب في الجمعات الكويتية جميعها وقد أعلنت عن إغلاق باب التسجيل الإلكتروني في 21 يوليو 2021، وقد أعلنت عبر حسابها عن موعد الإعلان عن قبول الجامعات والذي من المقرر له أن يكون اليوم، على أن يتم أيضا فتح باب التحويلات فيما بين التخصصات داخل الجامعة الواحدة، في خطوة تنظيمية تهدف للانتهاء من جميع الانتقالات للعام الجديد تمهيدا لبداية العام الدراسي دون تحويلات.