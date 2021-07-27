بوابة التعليم الفني| نتيجة الدبلومات الفنية 2021 وأخبار التنسيق fany.moe.gov.eg/ExamResults

تزداد عمليات البحث عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس والاسم، حيث قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الثلاثاء باعتماد نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2021 رسميا وقام بإعلان نسب نجاح طلاب الدبلومات في جميع الشعب والتخصصات، والتي كانت اعلي من العام الماضي، وسنوافيكم بنسب النجاح وأيضا ميعاد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية فتابعونا.

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2021

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية إلكترونيا بكل سهولة ويسر من خلال رابط نتيجة الدبلومات 2021 الذي سنوافيكم به ضمن خطوات الاستعلام عن نتائج شهادة الدبلومات، والجدير بالذكر أن موقع نتائج الطلاب بوابة التعليم الفني nategafany.emis.gov.eg قام بتوفير نتائج الطلاب علي مدار سنوات طويلة لكافة الشعب والتخصصات.

نتيجة شهادة الدبلومات الفنية

اثناء اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية اعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وأيضا الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني أن هذا العام الدراسي 2020/2021 قد كان اجماعي عدد طلاب شهادات الدبلوم هو 776020 طالب وطالبة، منهم:

18110 طالب نظام 5 سنوات.

757541 طالب نظام 3 سنوات.

369 طالب في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

17548 طالب في مدارس التعليم والتدريب المزدوج.

69855 طالب في مدارس الإعداد المهنى.

3207 طلاب الدمج.

دبلوم تجارة نظام 3 سنوات 72.40%.

دبلوم فنادق نظام 3 سنوات 88.38%.

دبلوم زراعة نظام 3 سنوات 53.72%.

دبلوم صنايع نظام 3 سنوات 71.50%.

مدارس التكنولوجية التطبيقية 3 سنوات 89.97%.

مدارس التعليم والتدريب المزدوج 3 سنوات 85.44%.

مدارس الإعداد المهنى 3 سنوات 42.82%.

دبلوم تجارة نظام 5 سنوات 95.53%.

دبلوم فنادق نظام 5 سنوات 83.76%.

دبلوم زراعة نظام 5 سنوات 60.99%.

دبلوم صنايع نظام 5 سنوات 79.06%.

طلاب الدمج 87.94%.

نسب نجاح طلاب الدبلومات

لذا يكون اجمالي الطلاب الذين حضروا امتحانات الدبلومات قد بلغ 776020 طالب وطالبة، وقد نجح منهم 531050 طالب وطالبة، ليكون نسبة نجاح طلاب شهادة الدبلومات الفنية 68.43 %.

البوابة المصرية للتعليم الفنى

يتم الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية رسميا عبر الخطوات المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهي:

الدخول علي لينك نتيجة الدبلومات الفنية fany.moe.gov.eg/ExamResults.

اختيار الشعبة الخاصة بالطالب.

تحديد المدرسة التابع لها.

كتابة رقم الجلوس في الخانة المخصصة لها.

النقر علي عرض النتيجة.

اوائل الدبلومات الفنية

أكد رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات الدكتور محمد موسي عمارة أن اوائل الدبلومات الفنية هم 22 طالب وطالبة، مقسمين إلي 6 طلاب و16 طالبة، وتم تحديدهم من 14 محافظة، لكن لم يتم الإعلان عن اسماء اوائل الدبلومات الفنية بعد تابعونا لمعرفتهم فور الإعلان عنهم.

موعد امتحانات الدور التاني

تبدأ امتحانات الدور التاني لطلاب شهادة الدبلومات الفنية بجميع الشعب والتخصصات يوم 14 من شهر اغسطس الجاري، وسيتم قبلها بوقت كافي الإعلان عن جدول امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021، وإجمالي الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الثاني هم 212391 طالب وطالبة.

تنسيق الدبلومات الفنية

لا يوجد أي أخبار حول تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للكليات، حيث يتم الإعلان عنه لطلاب شهادة الدبلومات نظام 3 و5 سنوات من خلال البوابة المصرية للتعليم الفنى وسنوافيكم بتفاصيل التنسيق وأيضا معادلة شهادة الدبلومات الفنية فور الإعلان عنها فتابعونا.