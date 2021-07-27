الاتحاد العام للشغل التونسى يدعو للتدقيق فى تمويل الأحزاب والجمعيات

جدة - نرمين السيد - وكانت اتهامات طالت رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسى راشد الغنوشي بامتلاكه آلاف المليارات، وإدارته شبكات أسلحة قارّية، كما أنه لا يُعرف له أى نشاط مهنى أو مورد رزق واضح منذ عودته من منفاه لندن عام 2011، وأطلقت مجموعة من التونسيين منذ أشهر عريضة وقّع عليها الآلاف، تطالب بالكشف عن مصادر ثروة رئيس الحركة وتشكيل لجنة تدقيق فيها.
وأصدر الرئيس التونسى قيس سعيد، مساء الأحد الماضى، قرارات تم بموجبها إعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشى، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وتولى السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، موضحا أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر.
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