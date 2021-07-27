3 آلاف لاجئ إثيوبى يعبرون الحدود السودانية هربًا من النزاعات المسلحة

جدة - نرمين السيد - أكدت وكالة الأنباء السودانية، عبور ثلاثة آلاف لاجئ إثيوبى الحدود السودانية إلى قرية تايا –محلية باسندة بوبلية القضارف مساء الاثنين، لافتة إلى أن التدفق مازال التدفق مستمرا.





وأشار مصدر مطلع للوكالة، بأن هذا الرقم يمثل أكبر عدد من اللاجئين الذين يعبرون إلى السودان فى يوم واحد منذ الموجة الأولى التى شهدها السودان فى نوفمبر الماضى عند اندلاع القتال بين قوات التجراى والجيش الفيدرالى الإثيوبى. وأضاف المصدر، أن هذه الموجة الجديدة ربما تشير إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية غربى إثيوبيا جراء تصاعد النزاعات المسلحة فيها. وقال المصدر أن السلطات السودانية قامت باستقبال وإيواء اللاجئين الذين ينتمون لقبائل الكومنت من إقليم الأمهرا الإثيوبى حيث وفرت لهم المأوى المؤقت.

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