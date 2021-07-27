بالفيديو.. رعب فيلم "كوكب القردة" يتحول لحقيقة في تايلاند

في مشهد أشبه بمشاهد أفلام "نهاية العالم"، أو سلسلة أفلام "كوكب القردة"، تجمعت المئات من القردة بشكل مخيف وسط شوارع تايلاند، وأوقفت حركة المرور.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أدى نقص السياح الذين يطعمون القرود، بسبب جائحة فيروس كورونا، إلى "تمرد" القردة في تايلاند.
وأوقف تجمع القردة "الشرسة"، التي دخل بعضها في "معارك"، إلى إيقاف حركة المرور في أحد شوارع تايلاند، لفترة من الوقت.
ووفقا لأحد الشهود: "لقد سمعناهم وهم يصرخون، لقد انتشروا بسرعة في الشارع، وبدأ بعضهم بالقتال والمصارعة".
وأكد سكان المدن التايلندية، أن القردة أصبحت أكثر شراسة، منذ غياب السياح عن البلاد، بسبب جائحة كورونا.
ووفقا للبعض، فإن القردة "غزت البنايات السكنية، وأجبرت السكان البسطاء على مغادرة منازلهم".
وجاء المشهد مطابقا لمشاهد أفلام "كوكب القرود" الشهيرة، والتي تحكي قصة سيطرة القردة على العالم، مع تفشي "وباء عالمي".
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