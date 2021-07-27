ميقاتي بعد لقائه بالرئيس اللبناني: هناك توافق في وجهات النظر

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، عقب لقائه الرئيس ميشال عون، الثلاثاء، إن هناك "توافقا في وجهات النظر".

وقال نجيب ميقاتي: "أطلعت الرئيس ميشال عون على نتيجة الاستشارات، ودخلنا في التفاصيل. أستطيع أن أقول إن هناك توافقا في وجهات النظر".

كما وصف ميقاتي بعد اللقاء، الأجواء بـ"الإيجابية".

وفي وقت سابق، الثلاثاء، أكد ميقاتي في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أنه يسعى لتشكيل حكومة اختصاصيين في لبنان، بأسرع وقت ممكن.

جاء ذلك بعد أن تم تكليفه بتشكيل الحكومة، عقب حصوله على 72 صوتا مقابل 42 لا تسمية وصوت واحد لنواف سلام وغياب 3.

وأشار في تصريح خاص لـ"دوت الخليج"، إلى أن "الدول الغربية مستعدة لدعم لبنان ومساندته، فور تأليف حكومة جديدة".

وكان ميقاتي قد قال في ختام المشاورات النيابية، التي تمت في مجلس النواب اللبناني، الثلاثاء: "استمعت اليوم إلى آراء السادة النواب ورؤيتهم المستقبلية، وكان هناك إجماع من قبل كل الكتل والنواب على ضرورة الإسراع في عملية تشكيل الحكومة الجديدة، لعل وعسى أن نستعيد دور الدولة الغائبة منذ فترة طويلة".

وتابع: "وجود الدولة هو لطمأنة المواطن، لكي يشعر بوجود مسؤول يرعاه ويسأل عنه، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تحولت فيها الحقوق البديهية أولوية مطالب المواطن، وهي العيش الكريم والحصول على الكهرباء والمحروقات والدواء ورغيف الخبز، وهذا ما نسعى لتأمينه بإذن الله إذا تشكلت الحكومة".

وأضاف: "بعد هذا اليوم الطويل مع النواب والكتل، سأطلع فخامة رئيس الجمهورية على النتائج والضرورة القصوى في الاستعجال بتشكيل الحكومة، وسأتردد باستمرار إلى القصر الجمهوري لتبادل الرأي مع فخامته، لكي نصل إلى تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن".