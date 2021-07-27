موقع بوابة التعليم الفني natega.fany.emis.gov.eg يتيح بسرعة نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

موقع بوابة التعليم الفني natega.fany.emis.gov.eg يتيح نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس حيث تظهر النتيجة في دقيقة، بعد إدخال بيانات الطالب، ويعتبر ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021 fany من أهم النتائج والمراحل التى ينتظرها المصريون فلا يخلوا بيت من وجود طالب في التعليم الفني أو أحد أقاربه وأًصدقائهم مثل نتيجة الثانوية العامة، كما تحدد نتيجة الدبلومات الفنية 2021 مستقبل الطلاب في الكليات والمعاهد التى يستكملون فيها مسيرتهم التعليمية بعد ذلك ليستعدون لسوق العمل في التخصصات المناسبه لهم، ويوفر موقع بوابة التعليم الفني natega.fany.emis.gov.eg نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس لجميع التخصصات (تجارة- زراعة- صناعة- سياحة- تمريض) بنظامي 3 و5 سنوات على مستوي الجمهورية.

موقع بوابة التعليم الفني natega.fany.emis.gov.eg

جهزت وزارة التربية والتعليم موقع بوابة التعليم الفني natega.fany.emis.gov.eg استعدادًا لرفع نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس لمختلف التخصصات بنظامي 3 و5 سنوات، نتيجة الدبلوم الفني التجاري 2021 وكذلك نتيجة الدبلوم الفني الصناعي 2021 وأيضًا نتيجة الدبلوم الفني السياحي 2021 بالإضافة إلى نتيجة الدبلوم الفنى الزراعي 2021 بجانب نتيجة الدبلون الفني 2021 التمريض.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021

تظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس على موقع بوابة التعليم الفني natega.fany.emis.gov.eg خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية بنسب نجاح مرتفعة بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة بدقة ليأخذ كل طالب حقهم دون خلل، مؤكدًا على تأمين بوابة التعليم الفني لمنع اختراقها قبل الموعد المحدد لإعلان النتيجة في مؤتمر صفحي لتكريم الطلاب الأوائل وبعدها رفع الدرجات.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021

يمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس والاسم عبر موقع بوابة التعليم الفني natega.fany.emis.gov.eg من خلال الخطوات التالية:

الدخول عبر رابط البوبة المصرية للتعليم الثانوي

اختيار استعلام نتيجة الدبلومات الفنية.

حدد نوع الدبلوم تجارة أو صناعة أو زراعة أو فندقي.

حدد نظام التعليم 3 سنوات أو 5 سنوات.

إضافة رقم الجلوس.

استكمال البيانات الشخصية.

اضغط على إظهار الدبلومات الفنية 2021.

نتيجة الدبلومات الفنية للترم الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١

اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، منذ قليل ، نتيجة الدبلومات الفنية للترم الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١. وكانت نسب النجاح هذا العام مرتفعة.