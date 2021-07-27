روسيا تشارك بألف جندى فى تدريبات داخل طاجيكستان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، تأتى التدريبات التى تجرى فى الفترة من الخامس إلى العاشر من أغسطس المقبل، فى ظل تدهور الوضع الأمنى داخل أفغانستان، تزامنًا مع انسحاب قوات تقودها الولايات المتحدة من البلاد.

ومن المقرر أن تشارك قوات من أوزبكستان وطاجيكستان كذلك فى التدريبات، كما أشارت وكالة "تاس" الروسية إلى أن القوات المشاركة فى التدريبات بلغت أكثر من 1.500 جندى إجمالاً.