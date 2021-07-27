ألمانيا تخطط لفرض إجراءات جديدة بشأن اختبارات كورونا للوافدين

وذكر موقع (دويتشه فيله) الإخبارى الألمانى أن وزارة الصحة تخطط لتوسيع متطلبات اختبارات كورونا عند وصول المسافرين إلى ألمانيا فى أسرع وقت ممكن، بهدف التصدى للزيادة السريعة فى الإصابات بالفيروس خاصة بسلالة دلتا المتحورة.
وأوضح الموقع أن القواعد الجديدة ستفرض إجراء اختبارات شاملة لا تنطبق فقط على القادمين من مناطق شديدة الخطورة من حيث تفشى كورونا أو على أنواع معينة من وسائل المواصلات، مشيرًا إلى أنه لا يزال غير معروف ما إذا كانت ستُطَبَق هذه التغييرات على الحاصلين على تطعيم كامل ضد الفيروس.
وذكر معهد روبرت كوخ الألمانى لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أن متوسط معدل الإصابات فى أنحاء البلاد بلغ 14.5 إصابة جديدة بين كل 100 ألف شخص على مدار الأسبوع الماضى، ورغم كون هذا المعدل منخفضا نسبيًا إلا أن معدل الإصابات بلغ 4.9 فقط فى 6 يوليو الجارى.
وفى الوقت الراهن تلزم ألمانيا المسافرين والأشخاص القادمين من مناطق شديدة الخطورة بتقديم اختبار تؤكد نتيجته عدم إصابتهم بالفيروس أو تقديم إثبات بحصولهم على تطعيم كامل ضد الفيروس أو تعافيهم منه.
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