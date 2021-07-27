كندية تقتنص ذهبية أولمبية في رفع الأثقال

فازت الرباعة الكندية مود شارون، الثلاثاء، بذهبية وزن 64 كيلوغراما في منافسات رفع الأثقال للسيدات، في ألعاب أولمبياد طوكيو.

وحققت مود شارون 236 كيلوغراما في المجموع، حسبما ذكرت وكالة رويترز. ونالت الإيطالية جيورجيا بوردينيون الفضية، وحصلت التايوانية وين-هوي تشين على البرونزية في منافسات الأولمبياد الذي تستضيفه العاصمة اليابانية طوكيو.

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