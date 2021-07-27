أخبار اليمن : جابر الوهباني يعزي بوفاة الشيخ أحمد راجح السالمي الضبياني

جابر الوهباني يعزي بوفاة الشيخ أحمد راجح السالمي الضبيانيبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ/ احمد مقبل راجح السالمي الضبياني الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع والإسهام الفاعل في حل الكثير من المشاكل الاجتماعية على مستوى منطقته وخارجها.

وأشاد الامين العام المساعد بمناقب الفقيد. مشيرا إلى أنه كان من الرجال المشهود لهم بالحضور في كل المواقف التي تخدم المصلحة الوطنية وأسهم في تبني الكثير من الخدمات للمواطنين.

وفي برقية العزاء ، التي بعثها نجل الفقيد الشيخ / دويد احمد مقبل راجح السالمي الضبياني وإخوانه وال السالمي وكافة قبائل بني ضبيان بمحافظة صنعاء ، أعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل..

سائلاً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فيسح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

