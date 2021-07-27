بداية من 10 أغسطس المقبل عودة رحلات العمرة من خارج السعودية

عودة رحلات العمرة من خارج السعودية الآن يتسأل الكثير عن صحة الإعلان، عن قرار السماح بأداء فريضة العمرة من خارج المملكة العربية السعودية، وقد قررت المملكة، عودة العمرة للمعتمرين من خارج السعودية بداية من 10 أغسطس المقبل، حيث أوضح جاهزية المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين والمصلين، وذلك لعودة العمرة بدءًا من يوم 15 ذي الحجة عبر الحجز من تطبيق اعتمرنا، وقد سخّرت رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بجميع وكالاتها كامل قواها البشرية والآلية لاستقبال المعتمرين والمصلين، بكامل طاقتها الاستيعابية وفق الإجراءات الاحترازية، كما انه هناك خطوات إصدار التصاريح لمعتمري الخارج بتأشيرات المحصنين عبر وزارة الحج و العمرة، حيث تهدف وزارة الحج والعمرة إلي تهيئة مرافق الخدمات كافة لخدمة ضيوف الرحمن.

عودة رحلات العمرة من خارج السعودية بداية من 10 أغسطس المقبل

قد تقرر عودة العمرة للمعتمرين، من خارج السعودية بداية من 10 أغسطس المقبل، حيث أضيف أن كافة المصليات والمسارات، تحقق فيها جميع الإجراءات الاحترازية، التي تضمن عدم التقارب بين المصلين خلال الدخول والخروج، ووقت تأديتهم للعمرة والصلاة، وأن جميع المداخل، قد زُوّدت بأجهزة قياس درجات الحرارة، ونقاط الفرز التي خصص عليها كوادر بشرية، مؤهلة ومدربة على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، التي تضمن سلامة زوار وقاصدي المسجد الحرام.

خطوات التسجيل في تطبيق اعتمرنا

يرغب الكثير من الأشخاص الحجز عن طريق تطبيق اعتمرنا، لما فيه من سهولة في الحجز والاستعلام، ولكن يتعين عليهم اتباع الخطوات التالية، حتى يتمكنوا من التسجيل في برنامج اعتمرنا:

أن يقوم المعتمر بتنزيل تطبيق اعتمرنا على الهاتف. ثم بعد يقوم المستخدم بفتح البرنامج، واختيار الموعد الذي يتناسب معه. عليك المعتمر انتظار إصدار تصريح رسمي، من البرنامج حتى يستطيع السفر إلى أداء العمرة. ثم احتفظ بالبرنامج على الهاتف الخاص بك، وذلك حتى يراه رجال الأمن عند مروره بنقطة التفتيش.

أمكانية القيام بالحجز من المنزل عن طريق الهاتف، وعدم احتياج الشخص الذهاب إلى شركات رحلات حج وعمرة. ثم من أهم مميزات تطبيق اعتمرنا، أنها تتيح لوزارة الحج والعمرة تنظيم المسافرين، ووضع عدد محدود لهم يتناسب مع الظروف الحالية. عدم ارتباط الشخص بموعد محدد، فأصبح بإمكانه اختيار الموعد المناسب، ثم الحجز من التطبيق. ضمان سلامة وصحة المستعمرين.

اهم مميزات تطبيق اعتمرنا

والجدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة، قامت بتجهيز المسارات، وذلك بما يتيح حقيق التباعد الجسدي بين الطائفين، ويضمن انسيابية الحركة.