رابط نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2021 بالاسم ورقم الجلوس، يتعرض محرك البحث العالمي ضغط كبير من قِبل الكثير من طلبة الدبلومات الفنية بمختلف شِعبها (الصناعي والتجاري والزراعي والفندقية)، بحثينَ عن رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي الفني، ولقد أعلنت الوزارة عن رابط رسمي يستطع به الطالب/ة الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة ويُسر.

موعد الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2021

أكدت الوزارة أن مرحلة التصحيح وجميع أعمال الكنترول قد بدأت منذ يوم السادس والعشرين من شهر يونيو الماضي، واستمرت حتى اليوم العاشر من الشهر الجاري، أي لمدة عشرة أيام متواصلة، وأكدت الوزارة أيضا ان النتيجة سوف تكون متاحة بعد عيد الأضحى المبارك وقبل يوم التاسع والعشرين من يوليو الحالي كحد اقصى، وهذا ما يدل على أن لم يتبقى سوى ساعات قليلة على اعتماد النتيجة والإعلان عن أسماء أوائل الدبلومات الفنية لكل محافظة على حدا، والإعلان الرسمي عن النتيجة أيضاً، مما يمكن قوله أيضاً أن الجامعات المصرية تعمل على توفير مايقرب من 10٪ من الأماكن الشاعرة لطلاب الراغبين في استكمال دراستهم بعد الحصول على الدبلوم الفني، ويشترط مجموع ما للالتحاق بالمكان الجامعي.

فعلى الطالب/ة التوجة إلى الصفحة الإلكترونية الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم المصرية “رابط بوابة التعليم الفني”

ثم التوجة إلى الرابط الخاص بنتائج الدبلومات الفنية

ثم القيام باختيار الشعبة سوء كان نوع الدبلوم صناعي أو تجاري أو زراعي أو فندقي مع تحديد عدد السنوات الدراسية

ثم تعبئة حقل الاسم ورقم الجلوس

النقر على أيقونة إظهار النتيجة

لتظهر النتيجة كاملةً بكافة الدرجات.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوسالدبلومات الفنية لعام 2021

نتيجة لإحصائيات تم إجراءها للإحصاء عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء اختبارات الدبلومات الفنية هم أكثر من 800 ألف طالب وطالبة بمختلف أقسامها (الزراعي والصناعي والتجاري والتمريض والفندقي)، ولقد بدأت امتحانات الدبلومات الفنية يوم التاسع عشر من يونيو الماضي واستمرت لمدة أسبوعين وانتهت يوم العاشر من يوليو الحالي، وأكد السيد محمد مجاهد نائب وزير التعليم المصري أن جميع الطلبة والطالبات أدوا إمتحانات الدبلومات الفنية في ظل إجراءات احترازية.