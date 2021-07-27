جدة - نرمين السيد - ووجه الحريرى خلال مؤتمر صحفى اليوم، انتقادات لمن يعرقلون التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت، قائلا "قررنا فى كتلة المستقبل أن نضع الجميع أمام مسؤولياتهم"، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية. كما اقترح الحريرى تعليق كل المواد الدستورية التى تمنح حصانة لرئيسى الجمهورية والحكومة والوزراء والنواب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل..الحريرى يقترح تعليق جميع المواد الدستورية التى تمنح حصانة لرئيس لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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