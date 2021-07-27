السلطات الإيرانية تفرج عن 75% من معتقلى احتجاجات خوزستان

جدة - نرمين السيد - أعلن حاكم مدينة دشت آزادكان التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غربى إيران، حميد سيلاوى، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن غالبية معتقلى الاحتجاجات الأخيرة التى شهدتها المدينة، لافتًا إلى أنه سيتم الإفراج عن الباقين على مدار اليوم الثلاثاء ويوم غد.





وحسبما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية، قال حاكم المدينة إنه تم الإفراج عن أكثر من 75% من معتقلى الأحداث الأخيرة فى دشت آزادكان، مضيفًا أنه: "فى مسار إرساء الاستقرار، تم بالتعاون والتنسيق من قبل النيابة فى المدينة للإفراج عن غالبية الذين اعتقلوا خلال تجمعات الأيام الماضية".

وأوضح أنه "تم الإفراج عن أكثر من 75% من المعتقلين، وسيتم السعى للإفراج عن الباقين يومى الثلاثاء والأربعاء".

وكان الرئيس الإيرانى حسن روحانى كلف المسؤولين المعنيين بالمتابعة الجادة والحثيثة حتى حل قضايا محافظة خوزستان تمامًا، ولكنه لم يستبعد وجود ما أسماه "أياد قذرة".

وشهدت خوزستان الغنية بالنفط، تظاهرات خلال الأيام الماضية احتجاجًا على شح المياه، مع وصول درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية. وقتل 3 من المتظاهرين خلال هذه الاحتجاجات.