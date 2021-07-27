جدة - نرمين السيد - بدأ رئيس وزراء اللبنانى المكلف، نجيب ميقاتى، اليوم الثلاثاء، استشاراته النيابية غير الملزمة لتأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، حيث استقبل رئيس مجلس النواب نبيه برى، اليوم، حسبما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".





كان الرئيس اللبنانى ميشال عون كلف ميقاتى، أمس الإثنين، بتشكيل الحكومة، عقب انتهاء الاستشارات النيابية، حيث تمت تسميته من قبل 72 نائبًا من أصل 118. وقال ميقاتى، بعد لقائه الرئيس عون أمس، إن مهمة حكومته الأساسية هى تنفيذ المبادرة الفرنسية، مؤكدًا أن مهمته "صعبة ولكنها سوف تنجح لو تضافرت جهود الجميع بدون مناكفات أو مهاترات، ومن لديه أى حل فليتفضل". ويأتى تكليف ميقاتى بتشكيل الحكومة للمرة الثالثة، بعد اعتذار رئيسين مكلفين سابقين منذ استقالة حكومة حسان دياب فى 10 أغسطس الماضى، على خلفية الانفجار الذى هز مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس، هما السفير مصطفى أديب وسعد الحريرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميقاتى يبدأ الاستشارات النيابية لتأليف الحكومة اللبنانية الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.