القوات العراقية تطلق عملية أمنية لتطهير جنوب كركوك

جدة - نرمين السيد - وقال بيان لخلية الإعلام الأمنى، عبر موقعها على "فيس بوك"، اليوم الثلاثاء، إن العملية تشمل المناطق الواقعة على الحدود الفاصلة بين قيادة عمليات صلاح الدين وقاطع المقر المتقدم فى كركوك.

وفي سياق متصل، أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم القبض على أربعة إرهابيين.

وأوضح البيان، أن العملية تستهدف "ملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية وتطهير مناطق وادى زغيتون من قرية الرمل وجنوب طريق قرية الرمل (جسر الزرگه)، ووادى الشاى ضمن المساحة الواقعة بين (كوري تبه وشرق قرية ضالمة الرمل وجنوب قرية ابو فشكة)".