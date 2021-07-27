أبو الغيط يُجرى اتصالا بميقاتى ويعبر عن دعم الجامعة العربية المستمر للبنان

جدة - نرمين السيد - أجرى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اتصالاً برئيس الوزراء اللبنانى المُكلف "نجيب ميقاتى"، حيث تمنى له التوفيق فى مهمة تأليف حكومة قادرة على إجراء الإصلاحات الضرورية والعاجلة التى يحتاجها لبنان للخروج من مأزقه الراهن.





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