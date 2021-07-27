ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الصين إلى 71 شخصا

جدة - نرمين السيد - وقالت حكومة مقاطعة خنان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - إن الحصيلة ارتفعت عقب فقدان لشخصين.
وضرب إقليم "خنان" بوسط الصين، فيضانات عارمة نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة، ما تسبب فى مصرع وإصابة العشرات، الأمر الذى أدى إلى إطلاق أعلى مستويات الاستجابة للطوارئ لمواجهة الفيضانات فى الإقليم.
وذكرت حكومة تشنجتشو، الأسبوع الماضي، أنه تم نقل حوالى 200 ألف شخص لحمايتهم من الفيضانات كما تم إغلاق جميع محطات المترو فى المدينة.
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