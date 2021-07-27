نقابة الصحفيين التونسية تدعو الرئيس لوضع خارطة طريق

جدة - نرمين السيد - دعت نقابة الصحفيين التونسية، الرئيس قيس سعيد، لوضع خارطة طريق فى مدة لا تتجاوز 30 يوما، بمشاركة القوى الوطنية، دون إقصاء، تضمن مدنية الدولة واستمرار الانتقال الديمقراطى.





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