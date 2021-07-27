السودان يجرى تعديلاً جزئيًا فى مجلس السيادة وترشيح 15 واليًا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "سودان تربيون"، قال عضو المجلس المركزى للائتلاف الحاكم فى السودان، أحمد حضرة: "نعمل على تقييم أداء أعضاء مجلس السيادة المرشحين من الحرية والتغيير، ومن ثم سنقوم باستبدال بعضهم".
وأشار حضرة إلى أن بعض كتل الائتلاف طالبت باستبدال جميع أعضاء مجلس السيادة المرشحين من كتلها، لكن هذا الاقتراح قُوبل بالرفض، حيث تقرر فى النهاية تغيير بعضهم.
وتنص الوثيقة الدستورية المُعدلة فى 2020، على أحقية ائتلاف الحرية والتغيير فى استبدال خمسة من أعضاء مجلس السيادة المدنيين، ويتكون المجلس من 14 عضواً، بينهم خمسة عسكريين.
فيما امتنع عضو المجلس عن الخوض فى الأسماء المرشحة للتغيير، قائلاً إن الأمر لا يزال قيد التقييم، وإن الحرية والتغيير تدرس ترشيح أسماء لشغل مناصب الوُلاة فى 15 ولاية، من أصل 18.
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