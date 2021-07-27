إعلان نتائج قبول وزارة الدفاع 1442 التجنيد الموحد رجال ونساء الدفعة الأولى الرابط الرسمي

نتائج قبول وزارة الدفاع 1442 ، أعلنت وزارة الدفاع السعودية نتائج قبول الدفعة الأولى 17-12-1442، في التجنيد الموحد. هذا وبحث الكثير من المتقدمين الآن عن رابط الاستعلام عن نتائج قبول وزارة الدفاع 1442 التجنيد الموحد، من أجل الإطلاع على كافة التفاصيل الأخرى والإجراءات التي سيتم العمل بها للالتحاق بوزارة الدفاع السعودية، ومن خلال ما نسعى لتقديمه سنوفر لكم أدناه رابط نتائج القبول للتجنيد وزارة الدفاع 1442 الدفعة الأولى.

نتائج قبول وزارة الدفاع 1442

نتائج وزارة الدفاع 1442 قبول التنجيد الموحد للرجال والنساء، كانت الوزارة أعلنت في وقت سابق فتح باب استقبال طلبات القبول والتسجيل في التجنيد الموحد للرجال والنساء. حيث بدأت عمليات التسجيل يوم الأحد الموافق 13-9-1442 الموافق ليوم 25-4-2021 مع انتهاء فترة التقديم وإغلاق رابط التسجيل في وزارة الدفاع للتجنيد الموحد يوم الخميس الموافق 17-9-1442 الموافق ليوم 29-4-2021 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

وكانت وزارة الدفاع قد أوضحت الشروط التي يجب توافرها فيمن يرغب بالتقديم من الرجال والتي تمثلت في التالي:

أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن لا يقل عمره عن (ثمانية عشر) عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة

أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية.

أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

أن لا يكون متزوجا من غير سعودية.

ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية

اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.

أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.

أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.

أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

كما أوضحت وزارة الدفاع السعودية أيضاً الاشتراطات الخاصة بالنساء فيمن ترغب بالتقديم في التجنيد الموحد 1442، والتي يُمكنكم الإطلاع عليها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع على الإنترنت.

رابط نتائج قبول وزارة الدفاع 1442 التجنيد الموحد الدفعة الأولى

يُمكنكم الاستعلام عن نتائج القبول بوزارة الدفاع للتجنيد الموحد رجال ونساء 1442 الدفعة الأولي والتي تم الإعلان عنها منذ ساعات قليلة من خلال زيارة الرابط الخاص بموقع الوزارة على الإنترنت من هنــــا، وأوضحت وزارة الدفاع السعودية أنه سيتم الإعلان قريباً عن نتائج قبول وزارة الدفاع 1442 الدفعة الثانية للتجنيد الموحد لنفس الفترة.