جمعية القضاة التونسية تطالب النيابة بتتبع مرتكبى جرائم الفساد والإرهاب

جدة - نرمين السيد - وفى بيانها، اليوم الثلاثاء، علقت جمعية القضاة التونسيين على القرارات والتدابير الاستثنائية التى اتخذها رئيس الجمهورية، مطالبة النيابة العمومية بالاضطلاع بدورها الحقيقى والمستوجب فى حماية المجتمع والدولة من الجريمة بجميع أشكالها، وخاصة جرائم الفساد والإرهاب التى أعاقت الانتقال الديمقراطى.
كما دعت الجمعية إلى تتبع جميع مرتكبى هذه الجرائم مهما كانت صفاتهم ومواقعهم، إنفاذًا للقانون، ومنع الإفلات من العقاب، وتحقيقًا للعدالة المجتمعية، وإنجاحًا للتجربة الديمقرطية.
كما طالبت الجمعية رئيس الجمهورية بضرورة التسريع في إنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية، والإفصاح عن آليات استئناف المسار الديمقراطى الحامى للحقوق والحريات، وللسير العادى لمؤسسات الدولة.
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