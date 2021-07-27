جدة - نرمين السيد - جددت وزارة الداخلية السعودية، التحذير من السفر إلى الدول المحظورة بسبب تحورات فيروس كورونا، قائلة إن "المواطنين الذين سافروا إلى دول محظورة سيمنعون من السفر لـ 3 سنوات".





وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد أعلنت فى وقت سابق، أنه تقرر "منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، إلى كل من جمهورية إثيوبيا، ودولة الإمارات وجمهورية فيتنام، وذلك مع استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر للدول المعلنة سابقًا". وأكدت أن هذا الإجراء يأتى انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين فى السفر إلى الخارج، وفى ظل استمرار تفشى جائحة كورونا وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الداخلية السعودية تصدر قرارا جديدا بشأن السفر للدول المحظورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.