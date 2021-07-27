أفغانستان: مقتل 6 فى هجمات شنتها طالبان وسط البلاد

جدة - نرمين السيد - أعلن مسؤول شرطى فى أفغانستان، اليوم الثلاثاء، مقتل اثنين من المدنيين، و4 من أفراد قوات الميليشيا المحلية الموالية للحكومة الأفغانية، والمعروفة باسم "الانتفاضة العامة"، إثر اشتباكات وقعت فى الساعات الأولى من صباح اليوم، بوسط البلاد.





ووفقًا لقناة "طلوع نيوز" الإخبارية، قال شايق شوريش، الممتحدث باسم شرطة كابيسا، إن قوات الأمن وقوات "الانتفاضة العامة"، تصدت لهجمات طالبان فى منطقة نيجراب بالولاية فى وسط البلاد، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء. وقال المتحدث باسم شرطة كابيسا، شايق شوريش، إن "الهجمات وقعت فى منطقتى دار الفاروخ شاه ودار الكالان فى نيجراب"، مضيفًا أن الاشتباكات بدأت بعد منتصف الليل بقليل، واستمرت حتى الرابعة من صباح اليوم.

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