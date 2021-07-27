جدة - نرمين السيد - أكدت نقابة الفنانين فى تونس، اليوم الثلاثاء، أن قرارات الرئيس قيس سعيد استثنائية، وتترجم مطالب الشعب، مؤكدة مساندتهم لتلك القرارات، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "العربية"، منذ قليل.





وكان البرلمان الأوروبى أن الرئيس التونسى قيس سعيد يمارس وظائفه وفقًا لسيادة القانون، ومؤكدًا فى وقت سابق من اليوم على أن الحفاظ على استقرار تونس أولوية قصوى، داعيًا إلى الامتناع عن العنف وتلبية تطلعات الشعب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نقابة الفنانين فى تونس: قرارات الرئيس استثنائية وتترجم مطالب الشعب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.